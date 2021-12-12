Vitor Pereira: Kapatılmayacak bir fark yok

Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira, lider Trabzonspor'u yakalayabileceklerini düşünüyor. Sarı-lacivertlilerde tek gündem kalan maçları kazanmak.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, 13 Aralık Pazartesi günü oynanacak Gaziantep deplasmanında tüm planlarını 3 puan üzerine yapmış durumda.

Pereira, karşılaşma öncesinde yaptığı toplantılarda oyuncularını sık sık uyarıyor.

"KAZANARAK YOLUMUZA DEVAM EDELİM"

Pereira'nın yaptığı toplantılarda, "Zirve ile aramızdaki fark, kapatılmayacak fark değil. Dışarıda konuşulanlara kulaklarımızı kapatalım. Biz sadece işimize bakalım ve kazanarak yolumuza devam edelim." dediği öğrenildi.

"HEDEFİMİZ KAYBEDİLEN PUANLARI TELAFİ ETMEK"

Teknik direktör Vitor Pereira artık tamamen lige konsantre olacaklarını belirterek, "Hedefimiz kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve olmak istediğimiz pozisyona yaklaşmak." dedi.