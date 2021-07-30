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    Vitor Pereira: Mesut Özil'e güveniyorum

    Zwolle ile oynanan hazırlık maçında sahada beklentilerin uzağında kalan Mesut Özil'e Vitor Pereira sahip çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 11:08
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    Vitor Pereira: Mesut Özil'e güveniyorum

    Mesut Özil, Zwolle maçında sahaya "İmparator Mesut Özil" tezahüratları eşliğinde büyük bir moralla çıktı. Ancak yıldız futbolcu, sahada beklentilerin uzağında kaldı ve vasat bir performans sergiledi.

    "TECRÜBESİNE GÜVENİYORUM"

    Bir türlü istenen seviye gelemediği için eleştiri oklarının hedefi olan 32 yaşındaki oyuncuya Vitor Pereira sahip çıktı. Portekizli teknik adam, Mesut Özil için "Özil'in yeteneklerine ve tecrübesine çok güveniyorum. Özil'in bu sezon Fenerbahçe'ye çok büyük bir katkısı olacak" dedi.

    Vitor Pereira: Mesut Özil e güveniyorum #1

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