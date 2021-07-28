Vitor Pereira pres oyunu oynatacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yeni sezon öncesinde futbolcularından topu 5 saniyede kapmalarını istiyor. Bu oyun için yüklü bir kondisyon antrenmanı yaptırdığı da belirtildi.

Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hazırlık maçları da bir yandan oynanmaya devam ediyor.

Kondisyon olarak temmuz ayına rağmen bayağı iyi seviyede olan sarı-lacivertlilerin bu performansında, Vítor Pereira'nın ekstra kondisyon antrenmanlarının da etkili olduğu öğrenildi.

"TOPU EN GEÇ 5 SANİYEDE KAPMALIYIZ"

Öte yandan son oynanan Gençlerbirliği maçının bir başka ilginç detayı da Fenerbahçe tercümanı Sinan Levi’nin maç boyunca iki kez “Beyler en geç 5 saniyede topu kapmalıyız.” diye bağırmasıydı.

Alınan bilgilere göre, Portekizli teknik direktörün sistemi de bunun üzerine. Topu rakipten hemen kapmak isteyen Pereira, önceki döneminde de yine aynı felsefeyi benimsetmişti.

İlk döneminde futbolcularla sorun yaşayan Portekizli hocanın, bu kez oyuncularıyla iyi bir iletişim halinde olduğu gözleniyor.