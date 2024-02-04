Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sezon sonuna kadar Suudi Arabistan takımı Al Shabab'ı çalıştıracak.

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2015-2016 ve 2021-2022 sezonları olmak üzere 2 dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu.

19 haftası geride kalan Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 21 puanla 11. basamakta bulunanan Al Shabab, Hırvat teknik adam Igor Biscan ile yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcısını buldu.

Sezon sonuna kadar anlaşıldı

Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getirdiği duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Jesus'un rakibi oldu

Böylelikle 55 yaşındaki Pereira, Fenerbahçe'nin bir diğer eski teknik adamı Jorge Jesus'a rakip oldu.

Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, topladığı 53 puanla ligde lider durumda bulunuyor.

İkinci kez Suudi Arabistan'da takım çalıştıracak

10 Nisan 2023 tarihinden bu yana takım çalıştırmayan Pereira, son olarak Brezilya ekibi Flamengo'da görev almıştı.

Kariyeri boyunca Porto, Olympiakos, Fenerbahçe, 1860 Münih, Shanghai Port, Corinthians'ı da çalıştıran Pereira, ikinci kez Suudi Arabistan'da görev yapacak.

Deneyimli isim, daha önce 2013-2014 sezonunda Al Ahli'yi çalıştırmıştı.