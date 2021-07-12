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    Vitor Pereira: Szalai bana lazım

    Vitor Pereira, birçok talibi bulunan Macar savunmacı için net konuştu: "Szalai, en iyi oyuncularımızdan biri. Hedefimiz şampiyonluksa, onun bizimle kalması gerekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 15:39
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    Vitor Pereira: Szalai bana lazım

    Attila Szalai, ocak ayında transfer olduğu Fenerbahçe’de oldukça başarılı bir performans sergiledi. Kısa sürede birçok takım, 23 yaşındaki stoperi takibe aldı.

    Szalai, EURO 2020’deki formuyla dikkatleri iyice üzerine çekti. Atletico Madrid, Leicester ve West Ham, yıldız futbolcuyu turnuvada yakından takip etmişti. Bu kulüplerden teklif gelmesi beklenirken, Vitor Pereira, Szalai ile ilgili son sözünü söyledi.

    Vitor Pereira: Szalai bana lazım #1

    “SZALAI BANA LAZIM”

    Portekizli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede, “Yola şampiyonluk hedefiyle çıkıyoruz. Szalai de en iyi oyuncularımızdan biri. Bu yolda en büyük katkı alacağımız isimlerin başında gelecek. Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım." dedi.

    Pereira, "Kulübün menfaatleri tabii ki önemli ancak bana göre teklif ne kadar iyi olursa olsun, bu sezon Szalai’nin bizimle kalması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    Vitor Pereira: Szalai bana lazım #2

    25 MİLYON EURO ÜZERİ TEKLİF GELİRSE SATILABİLİR

    Fanatik’in haberine göre; sarı-lacivertli yöneticiler de Pereira’yla aynı fikirde olsa da 25 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelmesi halinde yıldız savunmacının satışına onay çıkabilir.

    Vitor Pereira: Szalai bana lazım #3

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