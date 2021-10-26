Vitor Pereira ve Ali Koç arasında soğuk savaş

Fenerbahçe'de yönetim cephesinde, "Avrupa'yı kazanmamızı mı bekliyorsunuz?" diyen Pereira'ya tepkiler sürüyor. Başkan Ali Koç'un da açıklamalarıyla Portekizli'yi hedef alması dikkat çekti.

Taraftarın hedefinde Ali Koç, başkanın hedefinde ise Vitor Pereira var. Portekizli teknik adamın, grubun en zayıf halkası Antwerp ile Kadıköy’de 2-2 biten maç sonrası sarf ettiği, “Süper Lig , taktik anlamda Avrupa’nın gerisinde. Bu kulüpte kimse Avrupa Ligi’ni kazanabileceğimizi düşünmemeli.” sözleri, yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattı.

"MAÇ YOĞUNLUĞU MAZARET DEĞİL"

Koç, Pereira ile Mesut Özil arasında sürekli tekrarlanan krizden rahatsızdı. Başkan, Alanya maçından sonra ise doğrudan 53 yaşındaki çalıştırıcıya yanıt verdi. Pereira’nın, “Yoğun maç takvimi nedeniyle istediğimiz seviyede antrenman yapamıyoruz.” sözlerinin ardından Ali Koç, “İki kulvarda ilerleyecek kadromuz var. Maç yoğunluğu mazeret değil.” diyerek doğrudan hocasına çıkıştı.

DİZİLİŞİ DEĞİŞTİRMİYOR

Fenerbahçe’nin 53 yaşındaki çalıştırıcıyı açıklarken, “Görev aldığı her kulüpte farklı diziliş ile takımını sahaya sürmekten çekinmeyen Pereira, elindeki kadronun yapısına göre karar veriyor. İşler iyi gitmediğinde yeni sistemler denemekten çekinmiyor.” ifadeleri dikkat çekmişti. Ancak Portekizli’nin 3’lü savunmadan asla vazgeçmemesi de artık tepki çekmeye başladı.