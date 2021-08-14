Vitor Pereira: Yeni sezona çok iyi hazırlandık

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, oyucularıyla yaptığı toplantıda, "Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik, şimdi meyvelerini toplama vakti." dedi.

Süper Lig'de 2021-22 sezonu Beşiktaş-Rizespor karşılaşmasıyla başladı. Ligde birçok takımın şampiyonluk hedefi var. Her sene olduğu gibi en büyük adaylardan bir tanesi de Fenerbahçe...

Yeni sezona Vitor Pereira ile başlayacak olan sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira, dün yapılan antrenmandan önce öğrencileriyle bir toplantı düzenledi.

“ÇALIŞMAMIZIN MEYVELERİNİ TOPLAMA ZAMANI”

Fanatik'in haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, hazırlık dönemi boyunca çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Şimdi bunun meyvelerini toplama zamanı. Lige 3 puanla başlamak moral açısından son derece önemli. Rakibimiz ligin yeni takımlarından ve çok iddialı transferler yaptılar.

Onlar da Fenerbahçe gibi bir takıma karşı kazanarak başlamayı çok isteyecek. Dikkatli olmalı ve motivasyonumuzu 90 dakika boyunca korumalıyız" dedi.