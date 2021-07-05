Vitor Pereira'dan 4 transfer isteği

Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın ilk analizi ortaya çıktı. Portekizli hoca 4 as oyuncu transfer edilmesi durumunda takımın şampiyon olacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin büyük bir sürprize imza atarak anlaştığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yönetimle görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların veto ettiği Pereira'nın detaylı raporunda takımın kadrosuna güvendiği belirtildi.

3-4 TRANSFER İSTEDİ

Attila Szalai, İrfan Can, Mesut Özil ve Pelkas'a değinen deneyimli çalıştırıcı 3-4 transferle birlikte takımın şampiyon olacağını söylediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de yarım kalan işini tamamlamaya geldiğini söyleyen hoca, sistem konusunda esnek olacağını, maça göre oyuncu ve diziliş tercihi yapabileceğini iletti.

Pereira takımın hem üçlü hem dörtlü savunma oynayabilecek kadro kalitesine sahip olduğunun altını çizdi. Pereira'nın bu noktada Attila Szalai'nin varlığının önemine vurgu yaptığı gelen bilgiler arasında...

KANAT VE SANTRFOR ÖNCELİĞİ

Portekizli hocanın 3-4 transferin kanat ve santrfora as oyuncu statüsünde yapılmasını istediği belirtilirken sağ bek rotasyonunun da kurulması için bütçenin bir kısmının oraya da aktarılabileceğini belirttiği kaydedildi.