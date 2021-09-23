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Vitor Pereira'dan Beşiktaş açıklaması

Vitor Pereira'dan Beşiktaş açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maç sonu daha önce Beşiktaş'la ilgili yaptığı açıklamayı, "Ben maçın içindeki kırılma anlarını kast ettim." diyerek düzeltti.