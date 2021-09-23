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    Vitor Pereira'dan Beşiktaş açıklaması

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maç sonu daha önce Beşiktaş'la ilgili yaptığı açıklamayı, "Ben maçın içindeki kırılma anlarını kast ettim." diyerek düzeltti.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 23:06
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    Vitor Pereira'dan Beşiktaş açıklaması

    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.

    Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Antalyaspor maçıyla ilglili, "Şansla kazandı." ifadelerini kullanan Pereira, konuyla ilgili düzeltme yaptı.

    Vitor Pereira dan Beşiktaş açıklaması #1

    "BEN MAÇIN KIRILMA ANLARINI KAST ETTİM"

    Pereira açıklamasında, "Beşiktaş 2-0 geriye düşmüştü ve çevirmek için çok çalıştı. Ben maçın içindeki kırılma anlarını kast ettim, kırılma anlarında şansa ihtiyacınız vardır. Beşiktaş için maçın zor geçtiğini belirtmek istemiştim, oyuncuların performansıyla ilgili bir şey demedim." dedi.

    Vitor Pereira: Beşiktaş maçı çevirdi ama şansa kazandı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Vitor Pereira dan Beşiktaş açıklaması #2

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