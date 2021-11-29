Vitor Pereira'dan eleştirilere cevap

Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Vitor Pereira eleştirilere yanıt verdi. "Hoca benim" diyen Portekizli çalıştırıcı "İlk yarıda çok pozisyon ürettik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI ÇOK FAZLA POZİSYON ÜRETTİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "İlk yarıda bence kaliteli bir oyun sergiledik. Topu sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibimiz uzun toplarla gelmeye çalıştık. Biraz daha fazla orta yapabilir, Serdar Dursun'u değerlendirebilirdik. İlk yarı iyi oynadık. Haksız bir sonuçla ilk yarı sona erdik. Maç içerisinde oyun kalitesi azaldı. Oyun çok durdu. Hakemler üzerinde de baskı vardı. Faul üstüne faul vardı. Oyunun kalitesi azaldı. İkinci yarıda karakter ve istek gösterdik." dedi.





"HOCA BENİM KARARLARI BEN VERİRİM"

Oyuncu değişikliklerinin eleştirilmesi hakkında konuşan Pereira "Bir şeyleri eksik gördüğümde müdahale ederim. Değişiklik yaparken savunma ve ofansta daha iyi olmayı düşünüyorum. Maç bir yerde kumara döndü. 1 hafta içinde 3. maçımız. Bazı oyuncular yorgundu. Tekrar kalite katmak, ilk yarıdaki gibi oynamak için değişiklikler yaptım. İnsanlar istedikleri gibi eleştirebilirler. Burada hoca benim." ifadelerini kullandı.



