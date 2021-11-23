Vitor Pereira'dan Kim Min-Jae'ye tebrik

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana iyi bir performans sergileyen Kim Min-Jae, kusursuz performansıyla yine alkış aldı. Güney Koreli futbolcuya, teknik direktör Vitor Pereira'dan da tebrik geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Maçın yıldızı olan Güney Koreli savunmacı, yaptığı kritik hamlelerle sarı-kırmızılı takımın en az 2 golünü engelledi.

Geldiği günden bu yana ilk kez 4'lü savunmada görev yapan buna rağmen müthiş bir oyun çıkaran Kim Min-Jae'ye, bir tebrik de hocası Vitor Pereira'dan geldi.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Portekizli teknik adamın, tüm takıma yaptığı konuşmada 25 yaşındaki savunmacıdan özel olarak bahsettiği öğrenilirken, "Seninle gurur duyuyorum. Aynen devam et." dediği belirtildi.

17 maçta forma giyen Güney Kore duvarı, başarılı görüntüsüyle Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor.