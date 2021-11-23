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    Vitor Pereira'dan Kim Min-Jae'ye tebrik

    Vitor Pereira'dan Kim Min-Jae'ye tebrik

    Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana iyi bir performans sergileyen Kim Min-Jae, kusursuz performansıyla yine alkış aldı. Güney Koreli futbolcuya, teknik direktör Vitor Pereira'dan da tebrik geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 12:06
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.

    Maçın yıldızı olan Güney Koreli savunmacı, yaptığı kritik hamlelerle sarı-kırmızılı takımın en az 2 golünü engelledi.

    Geldiği günden bu yana ilk kez 4'lü savunmada görev yapan buna rağmen müthiş bir oyun çıkaran Kim Min-Jae'ye, bir tebrik de hocası Vitor Pereira'dan geldi.

    Vitor Pereira dan Kim Min-Jae ye tebrik #1

    "SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

    Portekizli teknik adamın, tüm takıma yaptığı konuşmada 25 yaşındaki savunmacıdan özel olarak bahsettiği öğrenilirken, "Seninle gurur duyuyorum. Aynen devam et." dediği belirtildi.

    17 maçta forma giyen Güney Kore duvarı, başarılı görüntüsüyle Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor.

    Vitor Pereira dan Kim Min-Jae ye tebrik #2

    Güney Kore duvarı Kim Min-Jae - HABERİ

    Vitor Pereira dan Kim Min-Jae ye tebrik #3

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