Vitor Pereira'nın antrenman metodları tartışılıyor

Fenerbahçe'de son olarak Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci'nin de sakatlanmasıyla 1 ayda sakatlanan futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Sarı-lacivertliler Pereira'nın antrenmanlarını eleştiriyor.

Fenerbahçe'de son 1 ayda 10 futbolcu aşağı-yukarı benzer yerlerden sakatlanınca bu durum taraftarın da dikkatini çekti.

ANTRENMANLARI ELEŞTİRİ ALIYOR

Sarı-lacivertli taraftarlar, Vİtor Pereira'nın oynattığı oyundan şimdilik memnun olsalar da sakatlanmaların antrenman metodlarından kaynaklandığını düşünüyor.

Özellikle yumuşak doku sakatlıklarının son dönemde artmasıyla bu anlamda eleştiriler alan Pereira'nın İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın da 3'er hafta sakatlanmasından sonra bu anlamda sert eleştirilere maruz kaldığı görülüyor.

2015'TE ELEŞTİRİLER CEVAP VERMİŞTİ

Fenerbahçe'ye daha önce geldiğinde de benzer sorunlar yaşayan Pereira, sezon öncesi yüklemeleri iyi yapmadığı ve antrenmanlarının yanlış olduğu şeklindeki eleştirilere de 6 sene önce şu cevabı vermişti:

"BENİM ANTRENMAN METODUM KUPALAR KAZANDIRIR"

''Hayatımda bugüne kadar kaç tane sezon öncesi dönem geçirdiğimi biliyor musunuz? 15 civarı. Her hocanın kendi antrenman metoldarı vardır. Benim antrenman metodum kupalar kazandıran metod. ben bugüne kadar böyle çalışarak başarılı oldum. Başarıya ulaşmanın pekçok yolu vardır. Benim çalışma stilim bana başarı getirdi. Hiçbir sakatlık ciddi değil. Oyuncularımız çok büyük sakatlıklar geçirmiyor. Benim görüşüm bu şekilde. Benim antrenmanlarım yoğun geçer.

"ÖNCEKİ ANTRENMAN METODUNDAN BU METODA GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bu duruma alışık olmayan futbolcularımın kasık bölgesine yük binmiş olabilir. Topa sahip olmayan takım ne yapmalıysa biz bunu yapıyoruz. Oyuncularımı daha önceki antrenman metodundan bu metoda geçmeye çalışıyor. Çok fazla son vuruş çalışması yapıyoruz ve kasık bölgesinin zorlanmasını doğal buluyorum.





"SAHANIN ETRAFINDA KOŞMAK YOK, BU BİTTİ ARTIK"

Sezon öncesi çalışmalarla bu sakatlıkların alakası yok. Bundan önceki yıllarda koşu ve topsuz antrenman yapamaya alışıklardı ama bu bende aynı değil. Dünya çapında çok iyi hocaların metodlarını biliyorum ve hiçbirinde sahanın etrafında koşmak yok. Bu bitti artık. Ancak herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Kimsenin işi yanlıştır demiyorum ama bana sonuç verdi.

"18 YIL EĞİTİM ALDIM"

18 yıl spor konusunda eğitim aldım. Spor konusunda lisan almak için 18 yıl eğitim gördüm. Fizyoloji, anatomi ve biyomekanik okudum. Üniversitede yıllarca eğitim aldım. Tüm yardımcılarım üniversitelerde ders verdi. Kendimle ilgili konuşmayı sevmem ama bunu belirtmeliyim, antrenman metodum son 4 yılda 3 lig şampiyonluğu ve birçok kupa kazandırdırdı. Bu metodun doğru olduğunu ısplatlayacak yeterli verim var. Belki daha az son vuruş antrenmanı yapmalıydık ama bu metod sizi doğru yola götürüyor."





ANTRENMAN METODLARINI GÖZDEN GEÇİREBİLİR

Vitor Pereira'nın yaptırdığı antrenman konusunda katı kuralları olduğu bilinse de her hafta çıkan yumuşak doku sakatlıkları yüzünden bazı değişiklikler yapması kaçınılmaz gözüküyor.