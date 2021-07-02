Vitor Pereira'nın geçmiş dönemde Fenerbahçe'de yaşadığı sorunlar

Yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira, eski döneminde Caner Erkin, Van Persie gibi oyuncularla kavga etmişti.

Fenerbahçe'de bir kez daha Vitor Pereira dönemi yaşanacak...

Fenerbahçe'nin ikinci kez teknik direktörlük görevine getirdiği Vitor Pereira, ilk döneminde şampiyonluk yaşayamasa da sarı-lacivertlilerde iz bırakmayı başarmıştı.

Sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan Pereira, şampiyon olamasa da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'nin başında 2015/16 sezonunda ligde 22 galibiyet alan Pereira, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşamış ve 74 puanla ligi, Beşiktaş'ın arkasında 2. bitirmişti.

Pereira saha içindeki tavırları kadar, saha dışındaki sözleri ve tavırlarıyla da futbol gündeminde sık sık yer almıştı.

CANER ERKİN’LE KAVGA ETMİŞTİ

Vitor Pereira ile Caner Erkin, Galatasaray'la oynanacak derbi mücadelesi öncesi sert bir tartışma yaşamıştı. Derbide ilk 11'de olmadığını öğrenen Caner Erkin bu karara sert tepki göstermiş "Yapacağın kadroyu s....." ifadelerini kullanmış ve Pereira'nın tercümanına "Söyle ona, beni hiç oynatmasın" demişti.

Caner'in bu sözleri odada bulunan diğer futbolcuları ve teknik heyeti şoke ederken, devreye yönetici Ali Yıldırım girmişti.

Son derece sinirli olan Caner'i sakinleştirmek isteyen Yıldırım, "Oğlum sen ne yapıyorsun! Oynasan ne olur, oynamasan ne olur. Niye bu kadar büyütüyorsun" demişti.

Ancak öfkesi dinmek bilmeyen Caner, bu kez Ali Yıldırım'a, "İki yıl bu takımı ben şampiyon yaptım, sen neredeydin o zaman?" diye çıkışmıştı.

CANER KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yaşanan bu olay sonrası Caner'i kadro dışı bırakmış ve "Bugün oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması öncesi Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın futbolcularımızla yaptığı maç toplantısında 18 kişilik kadroda yer alan Caner Erkin, toplantı sonrası Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’ya karşı spor ahlakına aykırı ve seviyesizce bir davranış içinde bulunmuştur.

Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından Caner Erkin maçın 18 kişilik kadrosundan çıkartılmıştır. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili kararı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu verecektir" açıklamasını yapmıştı.

VAN PERSIE İLE DE KAVGALIYDI

Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunun başında kadrosuna kattığı ve tüm dünyada büyük ses getiren Robin van Persie ile Vitor Pereira'nın yıldızı hiç barışmamıştı.

O dönem Bursaspor'da gol krallığı yaşayan Fernandao'yu da transfer eden sarı-lacivertlilerde Pereira sık sık, Van Persie yerine Fernandao'yu 11'de tercih etmişti.

Hollandalı golcü ile problemler yaşayan Portekizli çalıştırıcı, bir maçta Van Persie'nin oyuna girerken gösterdiği tavır gerekçesiyle tartışma yaşamıştı. O maçta Hollandalı yıldız, Pereira'nın direktiflerini dinlemeyerek oyuna girmişti.

GAZETECİYLE TARTIŞMIŞTI

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pereira, bir gazeteci ile tartışma yaşamıştı.

Vitor Pereira'nın son maçlarda soru almama ısrarına isyan eden bir basın mensubu, bu duruma tepki göstererek Pereira'yı ikna etmeye çalışmıştı. 'Bana çok saygısızlık yaptınız' çıkışını yapan Vitor Pereira, yapılan tartışmanın ardından basın toplantısını terk etmişti.