Vitor Pereira'nın lideri Mesut Özil

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, hazırlık döneminin en çok dikkat çeken ismi oldu. Teknik direktör Vitor Pereira, Mesut'u zorlu sınavlara hazırlıyor.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, ayak seslerini duyurmaya başladı.

Yaz tatilinde ekstra idmanlar yapan Mesut Özil, Topuk Yaylası ve İstanbul kamplarında üstüne koyarak formunu korumasını bilmişti.

Teknik direktör Vitor Pereira, yeni sezonda Mesut Özil'in tüm tecrübe ve yeteneklerinden faydalanmak istiyor.





"SAHA İÇİNDE LİDERİM SENSİN"

Özil'i zorlu sınavlara hazırlayan Pereira, yıldız oyuncuyla yaptığı sohbet toplantısında, "Saha içinde liderimiz sen olacaksın ve bize çok şey katacaksın." dedi.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Özil ise "Geçen yıl takıma geç katılmıştım. Bu sezon kamp dönemiyle birlikte takımlayım. Bu bana fazladan artılar katacak. Fenerbahçe için en iyisini yapacağımdan şüpheniz olmasın." cevabını verdi.



