Vitor Pereira'nın şampiyonluk formülü

Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira, yeni sezonda sarı lacivertli takımın saha içi dizilişini değiştirecek. Pereire 3-4-3 dizilişini Fenerbahçe'de uygulayacak.

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın yeni sezonda takımı 3-4-3 dizişiyle oynatacağı büyük ölçüde kesinleşti.

Topuk Yaylası kampında Romanya 2. Ligi ekibi Csikzereda (2-0) ve önceki gün İstanbul’da Kasımpaşa (4-1) ile yapılan iki hazırlık maçında da takımı bu düzende sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, oyuncularının performansından memnun kaldı.

İLK 11'İN BÜYÜK BÖLÜMÜ NETLEŞTİ

2018-19 sezonunda Shanghai Port takımına tarihindeki ilk Çin Süper Ligi şampiyonluğunu kazandırdığı 3-4-3’ün Fenerbahçe’nin mevcut kadrosu için de uygun olduğunu belirleyen Pereira, ilk 11’in büyük bölümünü netleştirmiş durumda.

Süper Lig’de yeni sezon başlayana kadar kadro iskeletini oluşturmak için tüm hazırlıklarına aynı kadroyla çıkmayı planlayan Pereira, 3’lü defansın solunda Szalai, göbeğinde Gustavo, sağında ise Caulker ya da Tisserand’dan birini tercih etmesi bekleniyor.

ORTA SAHA MÜCADELESİ KIRAN KIRANA GEÇECEK

Orta 4’lünün solunda Kasımpaşa maçındaki defansif performansı yetersiz görünen Ferdi devre dışı kalırken, solda Caner’in forması garanti gibi görünüyor. Sağ tarafta Nazım ile Osayi-Samuel arasında sıkı bir rekabet olacak. Orta sahanın merkezinde ise Mesut, Sosa, Mert Hakan, Pelkas ve İrfan Can ilk 11’e girme mücadelesi verecek.

İrfan Can ve Mesut’u ileri 3’lünün sağında deneyen Pereira, zaman zaman burada Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu’ndan da yararlanacak. Gol noktasında Samatta, Serdar Dursun veya transferi düşünülen yeni bir santrfor formayı giyecek.

Hürriyet’in haberine göre; ileri 3’lünün sol kanadı için fazla alternatifi olmayan Pereira’nın bu bölgede Sinan Gümüş’e şans tanıyacağı tahmin ediliyor. Deneyimli teknik adam ayrıca şimdiye dek oynanan iki hazırlık maçında da Samatta’yı ileri ucun sol tarafında denedi.