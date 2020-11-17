Viviano: Fatih Terim İtalya için önemli bir teknik direktör

Fatih Karagümrük'ün başarılı file bekçisi Viviano, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den övgüyle bahsetti. Viviano, Fiorentina döneminde tecrübeli hocayı çok sevdiğini söyledi.

Fatih Karagümrük kalecisi Viviano, Süper Lig ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"FATİH TERİM, İTALYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Fatih Terim'in Fiorentina döneminde her maçına giderdim. Onu çok seviyordum. Ofansif futbol oynatıyordu. Batistuta, Rui Rosta. Hepsini bir arada oynatıyordu. Fatih Terim, İtalya futbolunda çok önemli bir isim.





"TÜRKİYE'DE TARAFTARLAR HARİKA"

Türkiye'de taraftarlar harika ve umarım bir an önce statlar dolar. Fatih Karagümrük taraftarları da çok güçlü. Karagümrük'ü çok seviyorlar. Onları bir an önce görmek istiyorum."

SÜPER LİG'DE EN BEĞENDİĞİ 5 SANTRFOR

Samatta

Adam Bareiro

Demba Ba

Khouma Babacar

Falcao