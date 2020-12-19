Viviano: İmparatorsun fakat bugün biz kazandık

Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından Fatih Terim ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yenen Karagümrük'te keyifler yerinde.

İstanbul ekibinin kalecisi Emiliano Viviano, maçın ardından teknik direktör Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kısa bir süre önce verdiği röportajda, "Fatih Terim Fiorentina'dayken her maçına giderdim, onu çok seviyorum. Ofansif oynatıyordu; Batistuta, Rui Rosta hepsi sahadaydı. Fatih Terim, İtalya futbolu için çok önemli bir figür." sözlerini kullanan Viviano, maçın ardından ise bir paylaşım yaptı.

İMPARATOR YAZDI

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Viviano, "İmparator" yazarak, 4 mor kalp bıraktı. Ayrıca, "Fakat bugün biz kazandık" ifadelerine yer verdi.