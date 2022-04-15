Viviano: Trabzonspor, şampiyonluğu hak ediyor

Fatih Karagümrük'ün kalecisi Viviano, Trabzonspor maçının ardından, "Trabzonspor, hak ederek burayı götürüyor. Sonunda umarım şampiyon olacaklardır çünkü bunu hak ediyorlar. " dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından Karagümrük'ün kalevisi Viviano açıklamalarda bulundu.

Viviano açıklamalarında, "Bu ligi, bu sene en iyi oynayan takım, Trabzonspor. Şampiyonluğu kazanıyorlar. Hak ederek alacaklar diye düşünüyorum. Burada elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Beşiktaş'la da benzer gerginlikler olmuştu. Onlara hak ettiklerini söylemek için alkışlamıştım.

"Tünelde biraz gerginlikler oldu"

Tünelde biraz gerginlikler oldu ama bunlara hiç gerek yok. Trabzonspor, hak ederek burayı götürüyor. Sonunda umarım şampiyon olacaklardır çünkü bunu hak ediyorlar. Geçen sene Beşiktaş maçında da böyle bir sıkıntı olmuştu. Sona doğru giderken böyle gerginlikler oluyor." ifadelerini kullandı.

