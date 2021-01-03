Viviano: Türkiye'de İtalyan mutfağını özlüyorum

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda Türkiye serüvenine dair açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük'ün kalecisi Emiliano Viviano, Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda Türkiye serüvenini anlattı.

Başkan Süleyman Hurma'nın transfer için 20 gün boyunca kendisini aradığını belirten Viviano'dan satır başları şöyle:





"KARAGÜMRÜK'ÜN ADINI BİLMİYORDUM"

"Karagümrük'ün adını daha önce bilmiyordum. Süleyman Bey'in anlattıklarıyla ikna oldum. Verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu görüyorum.

Türkiye'de futbol atmosferi her zaman çok iyi. Taraftarların inanılmaz destek verdiğini bana anlattılar. Futbol bir hastalık Türkiye'de. İtalya'dan çok daha içten yaşıyorlar.





"TÜRK HALKI MUHTEŞEM"

İstanbul'da trafik çok yoğun ama Türk halkı muhteşem. Çok nazikler. Kimi görsem bana gülümsüyor. Çok saygılılar. Ve her zaman yardım etmeye çalışıyorlar. Türkiye Müslüman bir ülke ama bir yabancı kesinlikle burada sorun yaşamaz.

Türkçe öğrenmeye başladım. Biraz İtalyan mutfağını özlüyorum ama buradaki yemeklere de yavaş yavaş alışıyorum

Türkiye'de çok daha agresif bir oyun var ve herkes yetenekli oyuncuların ayaklarına bakıyor."