Vladimir Petkovic: Son 16 turuna kalabilmek bizim için çok güzel olur

İsviçre milli takımının teknik direktörü Vladimir Petkovic, son 16 turuna kalmalarının kendileri için çok güzel olacağını söyledi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında İsviçre, Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği Türkiye’yi 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İTALYA MAÇINA GÖRE ÜÇ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİM"

Bol pozisyona girdiklerini ve güzel oynadıklarını vurgulayan Petkovic, "Kurabildiğim en iyi takımı düşündüm ve İtalya maçına göre üç oyuncu değişikliğine de o yüzden gittim. Sonuca bakınca bunun yanlış bir seçim olmadığını düşünüyorum. Harika bir oyundu, tamamen odaklanmıştık. Birkaç gol atma fırsatımız oldu, çok fazla pozisyona girdik. Mükemmel bir oyun olmadı ama bizim için iyi bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Son 16 turuna kalabilmek bizim için çok güzel olur" dedi.

4 PUANIN GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN YETERLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Petkovic, gruptan en iyi 3. olarak çıkacaklarına inandıklarını aktararak, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yaşadığımız zorlu seyahat sürecine çok iyi dayanıyorlar. Yapacağımız tek şey çarşambaya kadar bekleyip en iyi 3.’lerin kim olacağını görmek. 4 puanın gruptan çıkmak için yeterli olacağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.