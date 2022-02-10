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    Vodafone Park'ta ilk yarının ardından sinirler gerildi

    Vodafone Park'ta ilk yarının ardından sinirler gerildi

    Beşiktaş - Göztepe maçında ilk yarının sona ermesiyle Göztepe kaptanı Halil Akbunar ve Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe arasında gerginlik yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 22:56
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    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya geldi.

    Kozlarını Vodafone Park'ta paylaşan iki takımın müsabakasında ilk yarı golsüz berabere bitti.

    BEŞİKTAŞ YARDIMCI ANTRENÖRÜNE SUS İŞARETİ YAPTI

    Göztepe kaptanı Halil Akpunar, bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe’ye 'sus' işareti yaptı. Bu hareket üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı.

    Vodafone Park ta ilk yarının ardından sinirler gerildi #1

    İKİSİDE SARI KART GÖRDÜ

    İki isim sözlü tartışmaya girerken, araya girenler gerginliğin büyümesini engelledi.

    Yaşananların ardından Halil Akbunar ve Serdar Topraktepe, Hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

    Vodafone Park ta ilk yarının ardından sinirler gerildi #2


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