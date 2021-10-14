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    Vodafone Park'ta zemin çalışması

    Lige verilen arada stadın zeminini bakıma alan Beşiktaş yönetimi, gece-gündüz aralıksız şekilde yenileme çalışması yaptırarak hedefine ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 12:29
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    Vodafone Park'ta zemin çalışması

    Sezon başından beri Vodafone Park'ın zemininden dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş, milli arada sorunu çözmek için harekete geçmişti.

    Lige verilen arada stadın zeminini bakıma alan yönetim, gece-gündüz aralıksız şekilde yenileme çalışması yaptırdı.

    SPORTING LIZBON MAÇINA HAZIR

    İstanbul'da son günlerdeki yağış da iyileşmeye fayda sağlarken bu haftaki maçın deplasmanda oynanacak oluşu da pozitif etki yaratacak. Salı günkü Sporting mücadelesi öncesinde zeminin tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.

    Vodafone Park ta zemin çalışması #1

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