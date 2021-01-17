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Vodafone Park'ta zeminin son hali
Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi, çimlerin son hali merak ediliyordu. Geceden beri yapılan zemin ısıtma çalışmaları, maça saatler kala iyi sonuç verdi.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 12:44
- Güncelleme : 17.01.2021 - 13:01
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı, 'Derbi oynanacak mı' sorularını akıllara getirmişti.
ISITMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Ancak geceden beri zemin ısıma çalışması yapan siyah-beyazlı yönetim amacına ulaştı.
Maça saatler kala çekilen fotoğrafta, çimlerin beklenenden daha iyi durumda olduğu görülüyor.
İşte zeminin son hali: