Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
263.300
-5.69%
EXEN Coin
16.47
34.22%
1ºC
İstanbul
Bulutlu 1 C
    Vodafone Park'ta zeminin son hali

    Vodafone Park'ta zeminin son hali

    Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi, çimlerin son hali merak ediliyordu. Geceden beri yapılan zemin ısıtma çalışmaları, maça saatler kala iyi sonuç verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 13:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

    Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı, 'Derbi oynanacak mı' sorularını akıllara getirmişti.

    ISITMA ÇALIŞMASI YAPILDI

    Ancak geceden beri zemin ısıma çalışması yapan siyah-beyazlı yönetim amacına ulaştı.

    Maça saatler kala çekilen fotoğrafta, çimlerin beklenenden daha iyi durumda olduğu görülüyor.

    İşte zeminin son hali:

    Vodafone Park ta zeminin son hali #1

    Vodafone Park ta zeminin son hali #2

    Vodafone Park ta zeminin son hali #3

    Vodafone Park ta zeminin son hali #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir