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Vodafone Park'ta zeminin son hali

Vodafone Park'ta zeminin son hali

Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi, çimlerin son hali merak ediliyordu. Geceden beri yapılan zemin ısıtma çalışmaları, maça saatler kala iyi sonuç verdi.