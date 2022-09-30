Volkan Bayarslan, ilk derbisini yönetecek

Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçını yönetecek olan Volkan Bayarslan, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması ile kariyerindeki ilk derbi maçına çıkacak.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

İlk derbisine çıkıyor

Sezonun ilk derbisi olan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını ise Volkan Bayarslan yönetecek. 44 yaşındaki hakem, böylece ilk kez bir derbide görev alacak.

Bu sezon 4 maçta görev aldı

Merkez Hakem Kurulu'nun bu sezon 4 maça atadığı tecrübeli hakem, Giresunspor-Adana Demirspor, Antalyaspor-Trabzonspor, Beşiktaş-Sivasspor ve Kasımpaşa-Galatasaray maçlarında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda 12 sarı kart gösteren Volkan Bayarslan, 1 kez penaltı kararı verdi.

2011-12 sezonundan beri Süper Lig'de düdük çalıyor

İstanbul bölgesi hakeminin Süper Lig'deki ilk maçı, 2011-2012 sezonunun 9'uncu haftasındaki Bursaspor- Manisaspor müsabakası oldu. Süper Lig'de 72 maça çıkan Volkan Bayarslan, bu karşılaşmalarda 6'sı çift sarıdan olmak üzere 13 kırmızı kart gösterdi. Beyaz noktaya gitmekte tereddüt etmeyen deneyimli hakem, Süper Lig maçlarında 22 kez penaltı kararı verdi.

Bayarslan, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de görev yaptığı 17 maçta 6 kez penaltı kararı verdi. Volkan Bayarslan, 18 Mart 2022'de 3-2 biten Rizespor-Trabzonspor maçında ev sahibi takımın lehine 3 kez beyaz noktayı işaret etti.

Fenerbahçe - Galatasaray maçında VAR hakemiydi

Tecrübeli hakem, Süper Lig'de Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın 3 ve Fenerbahçe'nin 2 maçını yönetti. Bu maçlarda üç büyükler 8 galibiyet alırken sadece Galatasaray, Sivasspor'a 2-1 kaybetti.

Volkan Bayarslan, geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın VAR hakemi olarak görev yapmıştı.