Volkan Demirel, '5. Uluslararası Mersin Maratonu'na kayıt yaptırdı Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 10 Aralık tarihinde 5. kez yapılacak Uluslararası Mersin Maratonu'nda koşuya katılacak.

İHA

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, ‘Herkes koşar Mersin’e sloganıyla 10 Aralık’ta bu yıl 5.’si gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’nun Halk Koşusu kategorisine kaydını yaptırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ kategorisinde yer alan ve 42 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusunun yer alacağı maratonda, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de Halk Koşusunda koşacak.

Sporun birleştirici gücüne inandığını söyleyen Demirel, tüm Mersinlileri maratonda koşmaya davet etti.

"Herkesi 5. Uluslararası Mersin Maratonu’na bekliyoruz"

Tüm Mersinlileri 10 Aralık’ta gerçekleşecek olan ‘5. Uluslararası Mersin Maraton’una davet eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, spor yapmanın önemli olduğunun altını çizerek, şunları dedi:

Sporun birleştirici gücü ve paydaşları çok fazla. Herkesin sağlık açısından spor yapmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz için bu koşuya bekliyoruz. Belediyelerimiz bu tarz etkinliklerle, insanlarımızı spor ve aktivite yapma anlamında çok etkiliyor. Bu aktivitelerin daha da çoğalması gerekiyor. Hele ki Mersin gibi güzel bir şehirde hem iklimiyle, hem ortamıyla, buradaki insanların bir araya gelmesiyle çok güzel bir organizasyon olacak.

Maratona başvuru için son tarih 6 Aralık

42 bin 195 metreden oluşan mesafesiyle Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ olma özelliği taşıyan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’, yarışmacıların 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarına katılım sağlarken kota alabileceği bir yarış olması nedeniyle, sporculara büyük avantaj sağlayan organizasyonlardan biri olarak anılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)