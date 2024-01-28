Volkan Demirel, Adana Demirspor maçının ardından sert konuştu: Hatayspor'u ağzına alan dikkat etsin! Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, maç sonu basın toplantısında çok sert açıklamalarda bulundu.

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Demirel yaptığı açıklamada, "Yeri geliyor duş almaya suyumuz olmuyor bizim. Hatayspor'u ağzına alan herkes dikkat etsin. Dikkat etmeyen varsa, ben dikkat ettireceğim." dedi.

"Hatayspor benim ailem"

Hatayspor'un kendisi için bir aile olduğunu söyleyen Demirel, "Hatayspor benim ailem. Hatayspor'a dil uzatan benim aileme dil uzatmıştır. Aileme laf atana da çok büyük cevap veririm. O yüzden herkes dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ligde 10 haftadır puan alamadıklarını belirten Demirel, "Biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. İki haftadır biraz daha savunmaya yöneldik. Futbol, aldığınız sonuçlar ve tabelada görüldüğü gibi ama bizim planımız daha başka. Bu plan hem Hatayspor'a bu zor dönemde para harcatmamak hem de 3-4 sene boyunca takımın her kulvarda mücadele etmesini sağlamak. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Demirel, futbolculara ödemelerin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: