Volkan Demirel: Benim bir yanım Hataylı Hatayspor'daki görevine devam edeceğini belirten Volkan Demirel, "Bana inanarak geldi herkes, kendimi onların yerine koydum ve dedim ki bu kadar insan sana güvenerek geldi bırakıp gidemezsin" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Oynanan bu lig maçının ardından istifa edebileceğinin sinyalini veren Volkan Demirel, görevine devam ediyor.

Hatayspor teknik direktörü kariyeri, hedefleri ve deprem bölgesinde geçirdiği süreci NTV'ye anlattı.

"Uyumadığım geceler oldu"

Demirel, sözlerine şu şekilde başladı:

Çok başarılı olmak istiyorum çünkü kolay bir süreç değil, depremden bu yana gelen süreçte çok kafa yordum. Uyumadığım geceler oldu.

"Yorulduğumu hissettim"

"Son maçtan sonra yorulduğumu hissettim ve bunu da açık açık dile getirdim" diyen Demirel, şu sözleri sarf etti:

Hem benim hem de Hatayspor için, belki bunun daha iyi olacağını düşünmüş de olabilirim o anki psikolojiyle maçtan sonraki kafa yapımla.

"Benim bir yanım Hataylı"

Hatay'a olan sevgisinden bahseden Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı: