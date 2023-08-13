Volkan Demirel: Benim tek derdim depremzedelere umut olmak Hatay'da yaşanan yıkıcı depremin ardından yeniden toparlanan Hatayspor, Süper Lig'in ilk maçında Pendikspor'u 5-1 mağlup ederek çarpıcı bir başlangıç yaptı. Maçın ardından konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Skor önemliydi ama benim için ne galibiyet, ne mağlubiyet önemli. Benim tek derdim depremzedelere umut olabilmekti. " dedi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremin ardından ülkemizin birçok şehri, depremden ciddi anlamda etkilendi.

Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu yıkıcı depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay'dı.

Hatayspor da bu süreçte ciddi yara aldı. Her şeye rağmen futbol oynamak için elinden geleni yapan Anadolu ekibi, Süper Lig'e de hızlı bir başlangıç yaptı.

Pendikspor ile karşı karşıya gelen Hatayspor, rakibini 5-1'lik net bir skor ile mağlup ederek görkemli bir açılış yaptı.

3 puanı hanesine yazdıran Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"Hatay'a gönül veren herkese teşekkür ediyorum"

Depremin ardından 5-6 aylık bir süreç geçtiğini dile getiren Volkan Demirel,

"Sahaya çıkıp Hataylılara, depremzedelere umut olabildiysek, en önemli galibiyet budur. Sahaya çıkan oyunculara, Hatay'a gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Onlar için sahaya çıktık. Beş gollü bir galibiyet aldığımız için mutluyum."

ifadelerini kullandı.

Takımının attığı ilk golün ardından duygulanan ve bu durumun, duygudan çok daha öte bir his olduğunun altını çizen Demirel, şöyle devam etti:

"İlk golü attığımız için, sahaya çıktığımız için, birikmişliğin verdiği bir durumdu duygusallaşmak. Böyle bir durumdan desteklerle beraber buralara gelmek önemliydi. Destek veren herkese çok teşekkürler. Destekler olmasa bu takımı kuramazdık. Duygulanmamak mümkün değil."

"Benim tek derdim depremzedelere umut olabilmek"

Takımının fiziksel açıdan iyi durumda olduğunu ve lige iyi hazırlandıklarını da belirten Demirel, sözlerini şu şekilde noktaladı: