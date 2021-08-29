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    Volkan Demirel: Beşiktaş bir adım önde gözüküyor

    Fenerbahçe'deki görevinden istifa ettikten sonra yayıncı kuruluşta yorumcu olarak görev yapan Volkan Demirel, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 08:55
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    Volkan Demirel: Beşiktaş bir adım önde gözüküyor

    Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Volkan Demirel, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

    "TEKNİK DİREKTÖRLERİN İŞİ ÇOK ZOR"

    "Teknik direktörler baskı altında verdikleri kararlarda bile düşünerek hareket etmek zorunda kalacak. Türk mü, yerli mi? Sakatlanırsa ne olacak? Yabancı mı sakatlanacak, Türk oyuncu mu sakatlanacak. Teknik direktörlerimizin işi çok zor. Bugün herkesin düşündüğü Alex'in çıkıp Necip'in girme nedeni de buydu. Bir telaş, kafa karışıklığı olduğunu gördük kenarda."

    Volkan Demirel: Beşiktaş bir adım önde gözüküyor #1

    "VIVIANO ÇOK İYİYDİ"

    "İlk yarı Beşiktaş çok iyi oynadı. Karagümrük'ün geriden oyun kurma isteğine çok iyi karşılık verdiler. Önde baskı yaparak pozisyon da buldular rahatça. 1 tane pozisyonları var ilk yarıda Karagümrük'ün. Ahmed Musa'nın oyundan çıkmasına da anlam veremedik. Salih'in atılmasından sonra oyun da yavaşladı. Ghezzal'ın pasıyla, Batshuayi'nin pozisyonlarında da hep kalecinin sağına vurdular. Viviano da çok iyi maç çıkardı"

    "BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE"

    "Beşiktaş, ilk hafta da söyledim. Havasıyla, stadıyla, transferleriyle, taraftarıyla lige hazır olmasıyla rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bence hakemler Beşiktaş'ı yanılttı 3 Türk oyuncu sahada kalması gerekiyor diyerek"

    Volkan Demirel: Beşiktaş bir adım önde gözüküyor #2

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