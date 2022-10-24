Volkan Demirel: Beşiktaş'ın 60'tan sonra düştüğünü biliyorduk

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu. Demirel, "Beşiktaş'ın 60'tan sonra düştüğünü biliyorduk" dedi.

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı. Hatay'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Wout Weghorst'tan geldi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İhtiyacımız olan bir galibiyetti"

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Beşiktaş'ın nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Ülkenin en büyük kulüplerinden, bunu kimse inkar edemez. Ama bizim kazanmamız gerekiyordu." dedi.

"Beşiktaş'ın 60'tan sonra düştüğünü biliyorduk"

Beşiktaş'ı iyi analiz ettkilerini belirten Demirel, "Beşiktaş'ın 60'tan sonra düştüğünü biliyorduk. Erken bir gol yedik ama iyi reaskiyon verdik. Kafam bir dünya! Şişti, sevinçten, mutluluktan. Kazanacağımızı biliyorduk. Doğruları yaptılar, onlar benim arkadaşım, kardeşim." açıklamasını yaptı.

"Ben iyi papağanı dinliyorum"

Genç teknik adam, "Herkesin içinde iki papağan vardır, biri iyi, biri de kötü konuşur. Ben iyi papağanı dinliyorum." ifadelerini kullandı.

"Son dakikada tacı bize vermesi gerekiyordu rakibin"

Volkan Demirel ayrıca, "Son dakikada tacı bize vermesi gerekiyordu rakibin. Teknik adamın yerinde ben olsam, rakibe verirdim. Bu takımın teknik direktörüyse müdahale etmeliydi." şeklinde konuştu.