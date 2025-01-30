Volkan Demirel: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız

Süper Lig 22. haftasında Bodrum FK, 31 Ocak Cuma saat 20.00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde sürdürüyor.

"DAHA GÜZEL ŞEYLER KONUŞACAĞIZ"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, oynadıkları son Eyüpspor maçıyla ilgili olarak, şu şekilde konuştu:

Seferi'nin pozisyonu biraz daha yoruma açık belki ama Celal'in pozisyonunun net penaltı olduğunu gördük. Ondan önce Beşiktaş maçında da hakem yorumcuları 3 penaltımızın olduğunu söyledi ama Taylan'ın pozisyonunun çok net penaltı olduğunu söyledik. Hak, hukuk neyse onun verilmesinden yanayız. Beşiktaş maçında 1 puan, geçen maçtaki penaltı verilse belki 3 puanımız daha olacaktı. Biz aynı şekilde mücadele etmeye ve oynamaya devam edeceğiz. Skorlardan yana üzüntülüyüm ama oyuncularımız dediğimiz her şeyi yapmaya çalışıyor. Eksik olan sadece skor ve onun için de biraz kalite lazım. Aramıza Okita ve Bardhi katıldı. Geçen maçta Bardhi'den son 10 dakika faydalandık ama bu maçta biraz daha fazla süre vereceğiz. Okita yavaş yavaş kendini hissettiriyor. Yeni gelecek 2-3 transferle inşallah daha iyi takım oyunu ve takım skoru yakalayacağız. Ona rağmen biz mevcut oyuncu arkadaşlarımızla mücadeleye devam edeceğiz. Oyuncuların motivasyonunda gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Biz ne kadar istiyorsak, taraftar nasıl istiyorsa onlar daha fazla istiyor. İstenen sonuç gelmediğinde en çok oyuncular üzülüyor. İnşallah onların mücadelesiyle Konya'da iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Direkt rakibimiz olan bir takımla oynayacağız, yendiğimiz takdirde puan farkı azalacak. İleriye daha umutla bakacağız. Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız. Oyun olarak çok iyi oynuyoruz, tek eksiğimiz skor. Skoru aldığımız takdirde daha güzel şeyler konuşacağız.