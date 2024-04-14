Volkan Demirel: Bu mağlubiyeti kabul etmiyorum

İHA

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, öncelikle 3-0 gibi net bir skor aldıkları için İstanbulspor'u tebrik etmek gerektiğini söyledi.

"Bu mağlubiyeti kabul etmiyorum"

Rakibin oyun olarak da çok iyi oynadığını kaydeden Demirel, şu şekilde konuştu:

Biz ise kendi adıma şunu söyleyebilirim; ben bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. İstanbulspor'un durumundan ötürü, bizim bizim durumumuzdan ötürü. Çünkü biz bugün kazansak belki rahat bir nefes alacağız. Ama bunu almamız için o mücadeleyi, o oyunu gösterdik mi, gösteremedik. Bir hafta önce bakıyorsunuz Galatasaray maçı, bu hafta bakıyorsunuz bu maç. İki maç arasındaki performans aralığı çok farklı. O yüzden ben kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ona göre de bir durum değerlendirmesi yapacağız.