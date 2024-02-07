Volkan Demirel, Christian Atsu ve Taner Savut için karanfil bıraktı

DHA

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yıl dönümünde büyük yıkıma uğrayan Hatay'a gelen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Christian Atsu ve Taner Savut'un hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın enkaz alanını ziyaret etti.

Atsu ve Taner Savut anısına karanfil bıraktı

Alana karanfil bırakan Demirel, "Yönetim kurulu üyelerimiz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 6 Şubat depreminde Rönesans Rezidans’ta hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut anısına binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı. Sizleri unutmayacağız.” dedi.

"Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"

Hatay ile ilgili sık sık hatırlatmalarda bulunan Volkan Demirel, 6 Şubat 2024 tarihinde, depremlerin yıl dönümünde de bir açıklama yaparak şunları söylemişti:

Beni sevmeyebilirsiniz, yönetimi sevmeyebilirsiniz. Ama Hatay'ı, Hatayspor'u sevin. Biz imkansızlıklarla bu ligde mücadele ediyoruz. 'Hatayspor neden buraya gelmiyor?' demeyin. Çünkü şartlar buna uygun değil. Biz normalde Akhisar'a gidecektik ama size yakın olmak istediğimiz için Mersin'e gittik. En azından buradaki ortamdan biraz uzaklaşmak için maçlarımıza gelin. Lütfen Hataylılara sahip çıkın. Yaşadıklarımızı yaşamayan bilemez. Hep beraber Hatayspor'u temsil edelim.