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    Volkan Demirel: Erol Hoca 'iyi kemiklerimi kırmadın' dedi

    Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel, Trabzonspor maçında yaşadıkları gol sevinciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 15:29
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    Volkan Demirel: Erol Hoca 'iyi kemiklerimi kırmadın' dedi

    Fenerbahçe'nin YouTube'daki yayınına katılan Volkan Demirel, teknik direktör Erol Bulut ile arasında geçen görüşmeyi aktardı.

    "BUNLAR SEVGİDEN HOCAM, ZARAR GELMEZ DEDİM"

    Trabzonspor maçı sırasında Erol Bulut'a sarıldığı bir anı aktaran Volkan, "Erol Hoca'mla bugün konuştuk. Gol sevinci sırasında sarılmıştım. Onun için 'İyi kemiklerimi kırmadın' dedi bana. 'Yok hocam sevgiden bunlar, zarar gelmez' dedim. İnşallah bu sevinci sezon sonu şampiyon olunca da yaşarız." dedi.

    Volkan Demirel: Erol Hoca iyi kemiklerimi kırmadın dedi #1

    Tek hedefin şampiyonluk olduğunu kaydeden antrenör, "Fenerbahçe forması altında üzülmek de güzel ama Fenerbahçe formasıyla şampiyon olmak bambaşka bir boyut. Her şeyden güzel." ifadelerini kullandı.

    Volkan Demirel: Erol Hoca iyi kemiklerimi kırmadın dedi #2

     

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