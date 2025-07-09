Volkan Demirel, eşinin doğum gününü kutladı

Son olarak Süper Lig'de Bodrum FK'yı çalıştıran ve 3 Şubat tarihinden bu yana boşta olan teknik direktör Volkan Demirel, adeta aşka geldi.

Yıllarca Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel’in doğum günü için özel bir video paylaşımı yaptı.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Eşiyle birlikte verdiği bir pozun basılı olduğu yastığı eline alan Demirel, Ferdi Özbeğen'in 'Gündüzüm Seninle' parçasına eşlik etti.

43 yaşındaki teknik adamın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.