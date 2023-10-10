Volkan Demirel: EURO 2032 ülkemize hayırlı olsun Türkiye'nin futbol elçisi Volkan Demirel, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya'ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye-İtalya ortaklığında düzenleneceğini açıkladı.

Türkiye'nin futbol elçisi Volkan Demirel, açıklamanın ardından "Her Türk insanı için bugün, çok özel bir gün. 2032'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Misafirperverliğimizle herkesin memnun kalacağı bir turnuva olacak. Hazırız demiştim, bugün nasip etti Allah. İtalya ile birlikte bu turnuvayı düzenleyeceğiz ve tüm dünya bizi konuşacak. Bizim için futbol hayat. Bu taraf beni zorluyor açıkçası. Bilmediğim konular. Ülkem adına çok mutluyum ve gururluyum. Ülke futbolu için elimden ne geliyorsa yaparım. Yeter ki ülkeme bir katkım olsun. İnşallah Türk bayrağını en yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize hayırlı uğurlu olsun"

İtalya futbol elçisi Gianluigi Buffon ile ilgili de konuşan Demirel, şunları dedi: