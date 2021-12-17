Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'le ilk idmanına çıktı

Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu olarak göreve başlayan Volkan Demirel, ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Farioli ile yollarını ayrımıştı.

İstanbul ekibi, Fenerbahçe'de kalecilik ve yardımcı antrenörlük yapmış olan Volkan Demirel ile anlaştığını açıklamıştı.

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Demirel, İstanbul ekibiyle ilk antrenmanına da bugün çıktı.

Volkan Demirel yönetimindeki takım, pazar günü oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.