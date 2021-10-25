Volkan Demirel: Fenerbahçe Anadolu takımı gibi oynadı

Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllar koruyan ve kulüp tarihine ismini yazdıran Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta yaptığı yorumlarla yine Vitor Pereira'ya yüklendi.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Alanyaspor'un sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.

"Senin sorunun üretememek. Rossi ve Pelkas topları ezdi. Serdar bir müsait pozisyonu değerlendiremedi. Senin problemin ileri uçta çözemeyen oyunculardan kaynaklanıyordu. Oyunun gidişatı belli, öndeki değişiklikler gösteriliyor. Gidip defans üçlüsünü bozarak, arkadaki üçlünün dengesiyle oynandı."





"GERÇEĞİ SÖYLEMEK GEREKİYOR"

"Bu kadar üstün oynadığınız oyunda, yapılan değişiklikler sonrasında böyle bir skor almak tepkileri hocaya yöneltiyor. Biz de kimseyi eleştirmek, yanlış yaptığını söylemek istemiyoruz ama gerçeği söylemek gerekiyor."





"ANADOLU TAKIMI GİBİ..."

"Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor gibi. Beni rahatsız eden bu. Geçiş hücumu futbolda var. Hızlı hücum, tek pasta atak var ama Fenerbahçe oyununun tüm maç boyunca buna dayalı olması rahatsız ediyor. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar, defans üçlüsü de takımı iyi çıkarıyor ama Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok. Fenerbahçe'nin biraz daha kısa paslarla rakip sahada pozisyon bulması gerekiyor."

Volkan Demirel, sezon başında Pereira'nın gelmesiyle birlikte 2 yıllık antrenörlük kariyerini sonlandırmıştı. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Demirel, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyor.