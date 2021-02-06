Volkan Demirel: Galatasaray'a başka türlü goller attım

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, Galatasaray derbilerinin öneminden bahsetti.

Süper Lig'in 24. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Dev derbi öncesi FB TV'ye konuşan yardımcı antrenör Volkan Demirel, iddialı açıklamalarda bulundu.

Demirel'in sözleri şu şekilde:

"BİZİM İÇİN BİR BAYRAM"

"Bizim için bir bayram. İnanmamız ve istememiz önemli. Galatasaray derbilerinde inancımızı ortaya koyarsak hep kazanmışızdır. 21 senelik mazi vardır, geçen sene bozuldu. Zaten bir yere bozulacaktı, geçen seneye denk geldi. Şimdi 20 senelik yeni bir seriye başlayacağız. Oynarken sadece kendin hazırlanıyordun ama şimdi antrenör olarak takım için düşünüyorsun. Takımla konuşuyoruz ve her şeyi anlatıyoruz. Hafta sonu güzel bir galibiyet olacak ve yolumuza devam edeceğiz."





"ÇOK İDDİAYA GİRMİŞİMDİR"

"Çocukluktan beri Galatasaray maçlarında çok iddiaya girmişimdir. Çok kazandım, çok kaybettim. Bir taraftar olduğum için derbilerde elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Son 6-7 senede derbilerde kaybetmeme serime daha çok dikkat ettim ve bunu sürdürmek istedim. Kendi sahamızda genelde hep biz kazanırız. Bu hafta da kazanan Fenerbahçe olacak."





"BAŞKA TÜRLÜ GOLLER ATTIM"

"Galatasaray'a gol atmayı çok isterdim. Gol atamadık ama o da eksik kalsın. Başka türlü goller attım ben. Bu formayı giymek çok büyük onur ve gurur."

"MANCINI HOCA'YA SEVGİLER"

"Sami Yen'i kapattık, yeni statlarını açtık. Mancini sürekli kağıt gönderiyordu, biz de şampiyonlukta bir şey yaptık. Mancini Hoca'ya da sevgiler ve saygılar, saygısızlık algılanmasın."