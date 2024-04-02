Volkan Demirel: Galatasaray'ın attığı golde faul olabilir

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Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u karşıladı.

Sarı-kırmızılılar rakibini Mauro Icardi'nin tek golüyle 1-0 mağlup etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Demirel'in açıklamaları şu şekilde;

"Golde faul olabilir"

"Galiptir bu yolda mağlup. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelmeden önce söyledim, onlardan ne istediğimi, anlattıklarımı uygulamalarını... Galatasaray'a karşı bu sene burada böyle mücadele eden bir takım hatırlamıyorum. İstediğimiz her şeyi yaptılar, duran toptan bir gol var, belki faul olabilir. Rivas'ın arkadan itildiği bir pozisyon var, penaltı olabilir mi, olabilir bir şey diyemem. Golde ofsayt var mı, çizdiler baktılar, herhalde var. Yenildiğimiz halde takımıma çok teşekkür ediyorum. Çok mücadele ettiler. Bu takım bu sezon çok şeyle mücadele ettiler. Bir sürü içimizde ilgilendiğimiz sorun var. Buraya çıkıp bu mücadeleyi veriyorlarsa bu çocukları tebrik etmek lazım. Çok iyi bir duruş sergiledik. İnşallah izleyenler de beğenmiştir."