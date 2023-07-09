Volkan Demirel, Hataylılara mesaj gönderdi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hull City ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde, "Futbola ilk defa başlıyor, sanki o sahaya ilk defa çıkıyor gibiyim" dedi.

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AA

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geride kalan sezon Süper Lig'den çekilen ve bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Hataylıları, depremden sonra oynayacakları ilk maç olan Hull City karşılaşmasını ekranları başında izlemeye davet etti.

"İnşallah onların kulübe ve bana güvenini boşa çıkarmayacağız"

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, Hull City maçını deprem bölgesinde kurulan konteyner ve çadır kentlerde izleneceğini bildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Futbola ilk başladığım günü hatırlıyorum, oradaki heyecanımdan, umudumdan, hayallerimden daha büyük hayallerim ve heyecanım var. İnşallah bu hayallerin ve umudun karşılığını bugünden itibaren almaya başlayacağız. Tabii ki bunun sebepleri var, bunun sebebi Hatay halkı ve depremzedeler. 11 ilimizdeki, o bölgedeki insanımızın ilk günden bu yana yaşadıkları beni çok rahatsız etti. Benim tarafım spor tarafı ama elimden geldiğince sporla onları mutlu etmeye, onlara umut vermeye çalışacağım. İnşallah bunu başarabilirim. Desteklerini, bana inançlarını, benimle konuşmalarındaki samimiyeti her zaman görüyorum, inşallah Hatayspor olarak onların kulübe ve bana güvenini boşa çıkarmayacağız.

"Sanki sahaya ilk defa çıkıyor gibiyim"

"Bugün de uzun bir aradan sonra futbola geri dönüyoruz. Evet hazırlık maçı ama çok büyük bir heyecana sahibim, inşallah güzel bir başlangıç olacak." sözlerini kullanan Volkan Demirel, şöyle konuştu: