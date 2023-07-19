Volkan Demirel: Hatayspor herkesin ikinci takımı olacaktır Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bundan sonra gittiğimiz her statta Hatayspor herkesin ikinci takımı olacaktır. Herkes bize misafirperverlik yapacaktır. Ben buna inanıyorum" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in yeni sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm kulüplere yeni sezonda başarılar dileyen Volkan Demirel şöyle konuştu:

Biz de Hatay olarak Türk futboluna yakışır şeklide mücadele edeceğiz. Geçen sezon talihsiz bir olay yaşadık. Kayıplarımız oldu. Bizim de oradaki insanlara umut olmamız gerekiyor. Umut olmak adına da Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

"Hatayspor herkesin ikinci takımı olacaktır"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından ligin yeni sezonunda Mersin'de sahaya çıkacak olan Hatayspor'un Mersin halkından çok büyük destek gördüğünü belirten Demirel, şunları söyledi:

Onlar için lacivert-kırmızı forma yaptırdık. Her maçta desteklerini hissedeceğiz. Bundan sonra gittiğimiz her statta Hatayspor herkesin ikinci takımı olacaktır. Herkes bize misafirperverlik yapacaktır. Ben buna inanıyorum.

"Burada kalmayı tercih ettim"

Volkan Demirel, Hatayspor'un teknik direktörlüğünü bırakmayı düşünmediğini kaydetti.