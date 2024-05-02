Hatayspor'da Volkan Demirel, istifa kararı aldı Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in, yönetime istifasını sunduğu belirtildi.

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Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, istifa kararı aldı. Genç teknik adamın istifasını yönetime sunduğu belirtildi.

Volkan Demirel'le ilgili son kararı yönetim verecek.

"Tribünler bağırıyor, haklılar" demişti

Volkan Demirel, geçen hafta oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından istifa ile ilgili şunları söylemişti:

Tribünler bağırıyor, haklılar. Yorumlar yapılıyor, haklılar. İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz. 'Git' derlerse giderim hiç sorun değil.

Hatayspor, düşme hattından çıkamadı

Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenip, sonraki hafta Mersin'de konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Hatayspor'un 25. haftadan itibaren başlayan düşüşü dikkati çekiyor.

Son 10 maçta sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-beyazlılar, bu müsabakalarda 5 puan toplayarak 18. sıraya geriledi.

Bordo-beyazlılar 4 haftadır puana hasret

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, son haftalardaki kötü gidişatını durdurmakta güçlük çekiyor.

Ligin 30. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u 3-0 yendiği maçta hanesine 3 puan yazdırmayı başaran Hatay ekibi, sonraki haftalarda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0, İstanbulspor'a 3-0, Bitexen Antalyaspor'a 2-1, RAMS Başakşehir'e 2-1 yenildi.

Son 4 haftadır puana hasret kalan bordo-beyazlılar, düşme potasındaki "kırmızı hat"tan çıkmakta zorlanıyor.

Dört sezonluk Süper Lig macerası tehlikede

Hatayspor'un, 2019-2020 sezonunda şampiyon olarak tamamladığı 1. Lig'den yükseldiği Süper Lig'deki macerası 4 sezondur sürüyor.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilen Atakaş Hatayspor, bu sezon küme düşme tehlikesi yaşıyor.

Kalan son 4 maçta puanlar toplayarak lige tutunmak isteyen Hatay ekibi, 5 Mayıs Pazar günü ligin 35. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.