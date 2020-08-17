Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Volkan Demirel, "Benim hedefim inşallah bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olmak" diyerek gelecek planını açıkladı.

UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs'ta yer alan Fenerbahçe yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCULUKTAN GELEN TEKNİK DİREKTÖRLER DAHA BAŞARILI OLUR"

Volkan Demirel, son dönemde yetişen genç teknik adamlardan Erol Bulut, Sergen Yalçın, Tamer Tuna ve Okan Buruk gibi isimlerin sergilediği başarılı grafiğin sorulması üzerine, hepsinin Türk futbolu adına çok güzel örnekler olduğunu vurguladı. Demirel, ''Belki dışarıda üniversite bitirmiş biri de gelip teknik direktör olabilir ama futbolu bilen, futbolla hareket eden teknik direktörlerin daha çok başarılı olacağını düşünüyorum'' diye konuştu.

"HEDEFİM FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAK"

Erol Bulut ve Okan Buruk gibi isimlerle geçmişte sahada mücadele ettiklerini hatırlatan Volkan Demirel, bu isimlerin çok başarılı olduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile birlikte çalışacaklarını kaydeden Demirel yaptığı açıklamada, ''O yüzden bizim umudumuz çok büyük. Ama tek derdimiz benim için Fenerbahçe ve Türk futboluna hizmet etmek. Tabii diğer arkadaşlarımın da hedefleri vardır. Benim hedefim inşallah bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olmak. Bunun için de elimden geleni yapmaya çalışacağım'' ifadelerini kullandı.