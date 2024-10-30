Volkan Demirel: Hep birlikte Bodrumspor'u daha yukarılara taşımaya çalışacağız

İHA

Bodrum FK, dün Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip tecrübeli çalıştırıcı Volkan Demirel ile el sıkıştı.

Bodrum İlçe Stadyumu’nda Demirel için imza töreni düzenlendi. Törene; Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Bodrum Asbaşkanı Selahattin Polat, kulüp CEO’su Servet Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan, Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül ile Volkan Demirel ve ekibi katıldı. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli çalıştırıcı Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BASIN MENSUPLARININ SORULARI YANITLANDI

İmza törenin ardından Demirel ve Başkan Öztürk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Konuşmaların ardından yönetim kurulu ile Volkan Demirel ve ekibi, stadyum içerisinde toplu fotoğraf çektirdi.

"HOCAMIZI ARAMIZDA GÖRMEKTEN SON DERECE MUTLUYUZ"

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, şunları dedi:

Hocamızı aramızda görmekten son derece mutluyuz. İsmet hocamıza çok teşekkür ediyoruz. 3 yılda bize 2 kupa aldırdı, 2. Lig’den 1. Lig’e ve oradan Süper Lig’e çıkardı. Veda töreninde ben yoktum, hocamız güzel anılarla aramızdan ayrıldı. Kan değişikliğinde fayda olduğunu düşündüğümüz için, Volkan kardeşim de benim evladım gibi. Bu vesilesiyle aramıza hoş geldin diyoruz, Bodrumspor’umuz için inşallah hayırlı olur diye düşünüyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Aldığımız günden bugüne kadar olan bütün borçlarını ilk sene ödedik, hiçbir tarafa borcumuz yok, her şey günü gününe ödenir. Bizim amaçlarımız ve hedeflerimiz var. Sizin de hedefleriniz olduğunu biliyoruz. Hedeflerimizi en kısa zamanda İsmet Hoca'da olduğu gibi sizinle de yerine getiririz. Hayırlı uğurlu olsun. Biz başarıya açız, başarılı olmak için her şeyi yaptık. Hocamızda da aynı şeyi görüyoruz, onun için hedeflerimiz var.

"İNŞALLAH HEP BİRLİKTE BODRUMSPOR'U DAHA YUKARILARA TAŞIMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, şu şekilde konuştu: