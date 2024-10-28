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Haber Merkezi

Derbiye artık saatler kalırken futbol severler ve takımların taraftarları, takımlarının performansını ve oyuncuların katkılarını tartışıyor.

Bu tartışmalara yeni bir boyut kazandıran TV100'deki "Futbolun 100'ü" programında Ersin Düzen, iki ünlü futbol adamından, günümüzün en çok konuşulan forvetlerinden biri olan Mauro Icardi ile Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile arasında tercih yapmalarını istedi.

CEVAP IMMOBILE

Volkan Demirel ve Tümer Metin gibi iki tecrübeli isim, bu soruya Immobile yanıtını verdi.

Immobile, Serie A'da gösterdiği performansla ve Beşiktaş formasıyla attığı kritik gollerle, Türkiye'deki futbolseverlerin de beğenisini kazanmış durumda.

OSIMHEN EN İYİSİ

Öte yandan Tümer Metin ve Volkan Demirel, Victor Osimhen'in ise Süper Lig'in tartışmasız en iyi forveti olduğu yorumunda bulundu.