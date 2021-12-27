Volkan Demirel, ilk yarıyı namağlup kapattı

Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in ilk yarısını mağlubiyet yüzü görmeden tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün çiçeği burnunda teknik direktörü Volkan Demirel, İstanbul temsilcisindeki ilk 3 sınavında geçer not almayı başardı.

Francesco Farioli'nin takımdan ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, teknik direktörlük macerasına başladığı yeni ekibiyle ilk maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

TAKIMI 9 KİŞİ KALDI

Göztepe galibiyetinin ardından efsanesi olduğu Fenerbahçe ile sahasında kozlarını paylaşan Volkan Demirel, 38. dakikadan itibaren 9 kişi oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

3 MAÇTA 5 PUAN

Volkan Demirel, son olarak ligin ilk yarısının son haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak devreyi mağlubiyet yüzü görmeden tamamladı. Volkan Demirel yönetiminde 3 maçta 5 puan toplayan Fatih Karagümrük, 27 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Kritik Fenerbahçe maçında 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in kırmızı kart görmesiyle dev rakibi karşısında müsabakanın büyük bir bölümünü 9 kişi oynamak zorunda kalan Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük, Alanyaspor maçında ise kadro sıkıntısı yaşadı.

KANAT OYUNCULARINI KAYBETTİ

İstanbul temsilcisinde bu sezon 17 lig maçında görev yapan kanat oyuncusu Ahmed Musa ve 15 lig mücadelesinde forma giyen bir diğer kanat oyuncusu Yann Karamoh, maç günü gelen açıklamanın ardından koronavirüs şüphesi nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında süre alamadı.

Fatih Karagümrük, Alanyaspor maçı öncesinde Yann Karamoh'dan 3 gol 1 asist, Ahmed Musa'dan ise 1 gol 2 asistlik katkı almıştı.