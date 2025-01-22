Volkan Demirel: İnşallah ihtiyacımız olan puanı alacağız

İHA

Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, pazar günü saat 16.00'da sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor.

"İNŞALLAH İHTİYACIMIZ OLAN PUANI ALACAĞIZ"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, güzel ve keyifli bir maç olacağını belirterek şunları dedi:

Arda Hoca, milli takımdan arkadaş olduğumuz bir kardeşimiz. Bizim daha çok ihtiyacımız var, inşallah ihtiyacımız olan puanı alacağız.

"BÖYLE ACI OLAYLARIN YAŞANMAMASINI DİLİYORUM"

Bolu’daki otelde meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin üzüntülerini dile getiren Demirel, şu ifadeleri kullandı:

Ailelere başsağlığı diliyorum, ani ölümler insanın içini çok acıtıyor. Böyle acı olayların yaşanmamasını diliyorum.

"TAKIMIMIZ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELECEK"

Gaziantep deplasmanından alınan 1 puanı değerlendiren Volkan Demirel, şunları dedi:

Pozisyon üretiyoruz ama sonuçlandırmada etkili olamıyoruz. Şu an 4-5 puan daha yukarıda olabilirdik. Devre arası transferleri kolay değil. Bize sunulanlara değil, istediğimiz oyunculara yöneliyoruz. Yarın bir oyuncunun daha geleceğini düşünüyorum, toplamda 3-4 oyuncu hedefimiz var. Gelecek arkadaşlarla takımımız istediğimiz seviyeye gelecek.

"ARKADAŞLARIM BENİ ÇOK GÜZEL KARŞILADI"

Takıma yeni katılan Jonathan Okita, burada olduğu için mutluluğunu dile getirerek, şu şekilde konuştu: