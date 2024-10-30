Süper Lig'in 10. hafta derbisinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 90+4. dakikada Ernst Muçi'den geldi.

Müsabakanın ardından spor yorumcusu Volkan Demirel, derbi gündemini Asist Analiz'de değerlendirdi.

SAĞ BEK SÖZLERİ

Galatasaray'ın sağ bekine değinen Volkan Demirel, sağlam olduğu sürece söz konusu bölgede devre arasına kadar Kaan Ayhan'ın oynayacağını belirtti.

"JELERT GALATASARAY'IN OYUNCUSU DEĞİL"

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jeler için dikkat çeken ifadeler kullanan Volkan Demirel, şu sözleri sarf etti:

Jelert bence Galatasaray'ın oyuncusu değil. Ben verilen bonservis olarak değil de yaptığı işe göre söylüyorum. Jelert'in Galatasaray kadrosunun içinde olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Verilen para da fazla.