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Volkan Demirel, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye de kaybetmedi

Volkan Demirel, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye de kaybetmedi

Futbolculuk döneminde Kadıköy'de çıktığı hiçbir derbide yenilgi yüzü görmeyen Volkan Demirel teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye de bu statta yenilmeyerek ilginç bir istatistiğe imza attı.