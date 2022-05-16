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    Volkan Demirel, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye de kaybetmedi

    Volkan Demirel, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye de kaybetmedi

    Futbolculuk döneminde Kadıköy'de çıktığı hiçbir derbide yenilgi yüzü görmeyen Volkan Demirel teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye de bu statta yenilmeyerek ilginç bir istatistiğe imza attı.
    • 16.05.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 09:15
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    Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe sahaya Devler Ligi ön eleme bileti hedefiyle çıktı.

    Tribünde gözler eski Fenerbahçeli isimler teknik adam Volkan Demirel ve futbolcu Caner Erkin'e çevrildi.

    Müsabaka öncesinde duygusal bir konuşma yapan Volkan'ın maç içinde yaptığı hareket ise tribünlerden alkış aldı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

    Volkan Demirel, Kadıköy de Fenerbahçe ye de kaybetmedi #1

    Seri 23 maça çıktı

    Öte yandan futbolculuk döneminde Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybetmeyen Volkan Demirel, sarı-lacivertlilere de kaybetmeyerek Şükrü Saraçoğlu'ndaki yenilmezlik serisini de 23 maça çıkarmış oldu.

    Fenerbahçe'nin stadına ilk kez rakip olarak gelen Volkan Demirel zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

    Volkan Demirel, Kadıköy de Fenerbahçe ye de kaybetmedi #2

    Volkan Demirel, Kadıköy de Fenerbahçe ye de kaybetmedi #3


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